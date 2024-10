Samara Felippo fala sobre namoro não monogâmico com comediante: 'Livres'

Samara Felippo, 46, falou abertamente sobre a relação não-monogâmica que vive com Elídio Sanna, 39. Os dois estão juntos há dez anos e moram juntos há cinco.

O que aconteceu

A atriz explica que não se trata de uma relação totalmente aberta, mas que são livres para ficar com outras pessoas quando estão distantes. "Não temos um relacionamento aberto, mas nos permitimos ser livres quando estamos longe um do outro. Não há um 'você me traiu', nem mentiras. Não quero saber o que você fez. É um combinado que cada casal, seja ele heteronormativo ou poliamoroso, tem. Ninguém disse que é fácil, mas para mim é bom", relatou ela ao portal Gshow.

Samara admite que não se sentiria, hoje, preparada para ter um relacionamento poliamoroso de fato. "Admiro muito quem tem capacidade de amar mais de uma pessoa, de marcar um encontro fora da relação e o parceiro topar. É uma maturidade que ainda não tenho."