Após levar pancada na cabeça, Rafael fica entre a vida e a morte

Débora (Ana Lucia Torre) conclui que o melhor a fazer é arrumar as malas e deixar a casa do botânico. Cristina, ao perceber que pode perder tudo, sai correndo para pegar um galão de gasolina que viu Ivan (Thiago Luciano) guardando no carro de Rafael.

Com medo de perder tudo o que conquistou, a vilã decide destruir o ateliê de Luna (Lilana Castro), cômodo da casa no qual o marido guardava os pertences e lembranças de seu grande amor. Rafael tenta impedir a vilã, em vão.

Desesperado, ele começa a apagar as chamas que consomem os objetos do ateliê, enquanto a malvada, fora de si, ri de toda a situação. Todos correm para ajudar.

Cristina é salva por Ivan, mas Rafael é atingido por um lustre. O amado de Serena (Priscila Fantin) vai parar no hospital desacordado.

A reprise de "Alma Gêmea", novela de 2005, escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sexta, às 17h05, na Globo.