Mulher Abacaxi teve 82 votos; veja quanto os famosos conquistaram nas urnas

Thammy Miranda foi eleito vereador de São Paulo pelo PSD Imagem: Reprodução/Facebook/Thammy Miranda

Thammy Miranda (PSD) também obteve sucesso e se elegeu vereador por São Paulo com 50.534 votos. A influenciadora de extrema-direita Zoe Martinez (PL) também ocupará cargo no legislativo paulistano em 2025: ela alcançou 60.272 votos.

Zilu Camargo Imagem: Reprodução/Youtube

Zilu Camargo não transformou a fama em votos suficientes para ser eleita: com 4.579 votos, ela conquistou a vaga de suplente. Outrora a deputada federal mais votada do país, Joice Hasselmann (Podemos) confirmou sua derrocada política e conquistou meros 1.673 votos.

Alexandre Correa Imagem: Reprodução: Instagram

Ex-marido de Ana Hickmann, Alexandre Côrrea (Avante) tentou se eleger alicerçado em pautas conservadoras, mas teve apenas 2.246 votos. Após a confirmação da derrota do empresário, o atual de Ana, Edu Guedes, até postou um "perdeu, mané". Tandara do Vôlei também pleiteou vaga com bandeira conservadora, mas foi derrotada ao obter 1.896 votos.