Edu Guedes posta indireta após ex de Hickmann ser derrotado: 'Perdeu, mané'

Correa se filiou ao Avante no primeiro semestre do ano. Na ocasião, chegou a publicar em sua conta no Instagram: "Boa tarde a todos! Construindo um novo projeto".

O empresário passou por um processo conturbado de divórcio com sua ex-esposa, a apresentadora Ana Hickmann. Ele foi denunciado por agressão e fraude financeira contra sua antiga parceira. Segundo a apresentadora, ele chegou a agredi-la diante do filho do casal de 10 anos; o empresário nega.

Correa se dizia comprometido em lutar "pelos direitos dos homens" para, assim, ter uma "sociedade mais justa". Em sua página na internet, ele afirmou que, se eleito, iria "enfrentar as denúncias falsas da Lei Maria da Penha e alienação parental", detalhando os assuntos que gostaria de levar para discussão na Câmara Municipal.