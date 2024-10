Yuri sobre Sacha: 'A gente não vai apunhalar ele pelas costas'

Gui disse como gostaria que as pessoas agissem com ele, se estivesse na situação de Sacha. "Se eu errasse, eu gostaria muito que tivessem pessoas igual nós três. Que sabem os erros do Sacha, que sabem onde ele errou, que não passam pano mas que não vão dar uma facada nele pelas costas."

O ator sugeriu uma conversa. "Acho que a gente deveria conversar com ele."

Yuri concordou. "A gente não vai apunhalar ele pelas costas"

Cauê concordou com os aliados. "A gente sabe que ele é ser humano. O principal fator disso tudo é que ele tem que entender onde errou."

Gui apontou que não concorda em vetar Sacha de realizar a Prova do Fazendeiro. "Acho que cabe uma conversa entre nós três para pontuar onde ele errou. Querendo ou não, isso é uma facada, vetar ele da prova."