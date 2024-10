A Fazenda: Davi diz que falou com Raquel e atualiza estado de saúde da irmã

Davi Brito, campeão do BBB 24 (Globo) e irmão de Raquel Brito, atualizou o estado de saúde da peoa desclassificada de A Fazenda 2026 (RecordTV).

O que aconteceu

Davi tranquilizou os fãs sobre o estado da irmã. "Raquel está bem. Ela veio falar comigo agora há pouco. Ela está superbem, tranquila, bem leve. Só passando para tranquilizar os meus fãs, as pessoas que me seguem, que estão perguntando, estão preocupadas. Está tudo bem, graças a Deus. E vai continuar tudo bem", disse, em story no Instagram.

O ex-BBB contou que Raquel ainda deve realizar a agenda de compromissos profissionais antes de voltar para casa. "Ela vai cumprir as obrigações que tem que cumprir da Record, retornar para Salvador, e, aqui, a nossa família vai dar todo o apoio e suporte para o que ela precisar. Está tudo bem, tudo na paz e vai continuar. Raquel vai seguir a programação da vida dela, e tudo ok. Acabei de falar com ela agora há pouco. Recebi a primeira ligação dela quando ela saiu e é isso aí. Tudo bem, na paz de Cristo".