Zaac detona Babi em A Fazenda: 'Vai ficar passando pano porque tá bêbada?'

Fernanda: "Mesmo que não tenha visto, não joga que outra pessoa falou".

Zaac: "Ela preferiu se indispor com a gente do que com eles".

Fernanda: "Não joga que outra pessoa falou. Fica muito feio".

Zaac: "Ela falou 'a Fernanda e o Zaac falaram'. Eu nem sei o que a Fernanda falou com ela! Eu nem falei nada para ela. Ele tava falando não era para mim, era para ela".

Zé: "Amanhã temos que conversar".

Zaac: "Eu não vou conversar, não. Segunda vez que passa pano para briga de Babi. Tô lá na Baia segurando ela a todo momento...".