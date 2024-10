Betty Faria: 'Tive novela censurada na ditadura, não dá para ser alienada'

Aos 83, Betty Faria diz se orgulhar de fazer "Volta Por Cima", uma novela com o elenco majoritariamente negro e que dá voz a atores idosos e amarelos. "Vi a importância dessa novela nesse momento, já que a extrema-direita é contra judeus, contra gays, contra velhos que não servem para o objetivo deles", disse em conversa com a imprensa.

Quer saber o que acontece nas novelas antes de todo mundo? Clique aqui e faça parte do nosso canal exclusivo no WhatsApp.

Política e representatividade

Em bate-papo com Splash, a atriz reforça que aceitou o convite por enxergar que as minorias seriam representadas no folhetim escrito por Claudia Souto e dirigido por André Câmara. Ela acredita ser um recado à sociedade: "Precisa ter igualdade, precisa haver um trabalho de igualdade, respeito humano, tem que acabar esse ódio, tem que ter respeito e diálogo."