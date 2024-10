Após sucesso na Netflix, Palomma Duarte vive cantora em novela da Globo

Palomma Duarte retorna às novelas da Globo em "Garota do Momento", a próxima trama das seis com previsão de estreia para novembro. Splash teve acesso com exclusividade à primeira foto da atriz caracterizada como Lígia.

Quem é Lígia em 'Garota do Momento'?

Após viver Sílvia no melodrama "Pedaço de Mim" da Netflix, Palomma está de volta às novelas da Globo. Na nova trama das seis, ela viverá Lígia, irmã de Teresa (Maria Eduarda de Carvalho).