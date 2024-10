'Pretagonismo'? Ailton Graça comemora 'negrada sendo rica' em novela

O garoto, no entanto, não liga muito para os negócios da família. "Eu tenho um problema com meu filho, que não percebe o perrengue que eu passei lá atrás, o Nando —estou dando spoiler", contou Ailton durante papo com a imprensa no qual Splash esteve presente.

Edson (Ailton Graça) em 'Volta por Cima' Imagem: Beatriz Damy/Globo

Os Bacelar são muito ricos. "Eu sou rico nessa novela. Coisa que a gente não vê também, a negrada sendo rica. Eu sou muito rico, Cláudia [Souto], eu te agradeço muito. Toda vez que eu entro no estúdio e vejo que a minha casa toma quase que o estúdio inteiro... Amo andar pela nossa casa. Quando eu vejo os nossos talheres, eu olho e falo: 'gente, eu sou muito rico'".

Edson é levado à ostentação quando acompanha Rosana (Viviane Araújo), sua esposa, em alguma festa ou evento chique da cidade. "Temos muito dinheiro. E ele é muito ciumento e a gente tem a oportunidade de brincar com uma pitada de humor, que é muito difícil, que é um pouquinho do melodrama desses dois. Eles são hiper apaixonados, mas existe o melodrama".

Rosana (Viviane Araujo) e Edson (Ailton Graça) em 'Volta por Cima' Imagem: Beatriz Damy/Globo

A importância do 'pretagonismo'

Ailton celebra viver um momento de representatividade negra tão grande em uma novela com atores pretos no protagonismo, ou 'pretagonismo', como ele chama. "A partir do momento que a gente estabelece esse 'pretagonismo' em cena, junto com o Fabrício [Boliveira] e com a Jéssica [Ellen], a gente vai para um outro lugar de afetividade que precisa ser construída. A partir do momento que a gente fala de amor, de ternura, amplia de uma forma gigante a questão dos sentimentos e das emoções".