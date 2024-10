Pedro Cardoso critica Marçal por divulgar laudo falso: 'Desqualificado'

Boulos disse que o documento é falso e que pedirá a prisão do empresário. No dia do suposto atendimento médico, em janeiro de 2021, o candidato do PSOL fez uma transmissão ao vivo nas redes sociais da casa dele, falando sobre a vacinação contra covid-19.

Marçal publicou o documento a dois dias do primeiro turno da eleição. Pesquisa Datafolha divulgada ontem mostra um empate triplo na liderança para a Prefeitura de São Paulo: Boulos tem 26%; Ricardo Nunes (MDB) e Marçal, 24% cada. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os três estão no mesmo patamar.