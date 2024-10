Keanu Reeves gira com carro em sua estreia profissional na Toyota GR Cup

O ator volta a disputar uma corrida neste domingo. Reeves está pilotando o carro nº 92, que está promovendo sua história em quadrinhos "The Book of Elsewhere". Ele é companheiro de equipe do youtuber Cody Jones, de "Dude Perfect".

O ator tem experiência em corridas como ex-participante do GP Toyota de Long Beach em uma prova de celebridades. Keanu Reeves venceu o evento em 2009.