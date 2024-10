Juliette se emociona em reencontro e lembra da irmã vítima de AVC aos 17

O Caldeirão com Mion (Globo) promoveu neste sábado (5) o reencontro de Juliette e uma amiga de infância. Segundo Juliette, ela, a amiga e sua irmã Julienne, vítima de AVC aos 17 anos, eram inseparáveis.

O que aconteceu

Mion combinou previamente com a amiga de Juliette. Elas são amigas há quase 20 anos desde a época da escola e não se viam há 9 anos, ou seja, a amiga não viveu o pré e pós BBB com a amiga.

"Ela é madrinha do meu casamento e foi a primeira visita dos meus dois primeiros filhos. Do Abraão que é autista e do Davi. A Sarah, infelizmente, ela ainda não conheceu, tem 7 anos. Só [viu] por foto e chamada", falou Sayane para Mion.