Flacidez na barriga? Juliette usa críticas para fazer alerta

Ela aproveitou a oportunidade para alertar sobre as queimadas. "Agora sabe o que é preciso? Falar sobre as queimadas que estão devastando o nosso país. Se não tivesse falado sobre a minha flacidez no início, muita gente nem estaria aqui. Isso não é normal. O mais chocante é que a maioria das queimadas são provocadas por ações humanas, e não naturais, ou seja, incêndios criminosos", pontuou.

Juliette compartilhou um contato para denunciar as queimadas e reforçou: "'O que a gente faz?' Também quero saber. A minha função como cidadã é exatamente essa, falar sobre isso, abrir os olhos para isso, é buscar soluções, respostas dos nossos governantes, é fiscalizar. Porque eu vivo tranquilamente com a minha flacidez da barriga, as características normais do meu corpo, mas com o meio ambiente devastado, não vamos sequer sobreviver".