Choro e desmaio marcam a virada final de Doralice em 'Volta por Cima'

No capítulo desta quarta-feira (16) de "Volta por Cima" (Globo), Tati fica mexida com a discussão com Doralice. Enquanto isso, Alberto flagra a namorada chorando pelo desentendimento com a filha caçula.

Mais tarde, Madalena e Jão encontram Doralice desmaiada em casa. Essa será a cena que marca a virada da dona de casa. Ela será internada novamente e os médicos constatarão que será preciso um transplante de coração.

Logo após Madalena se casar, a viúva recebe a notícia de que há um coração disponível para ela.