'Gizelly acha que saiu do BBB 20 popular como Juliette', diz Chico

Chico Barney e Bárbara Saryne repercutiram as novas possibilidades de enredo com a eliminação que acontece nesta quinta-feira (03). Na roça estão Larissa Tomásia, Fernando Presto e Juninho Bill. "Eu acho que essa roça vai ser emblemática: ou para confirmar o tamanho do grupão ou para surpreender a gente com o tamanho do grupelho", analisou o colunista.

Bárbara argumenta que se os apoiadores do grupo de Zé Love conseguirem dividir votos para manter Fernando e Juninho, mostra o quanto já estão fortes. "Eu acho que a eliminação da Larissa é a que mais causa efeitos dentro da casa. Como que esse grupão vai receber isso?", questiona. Ela lembra que na casa, alguns peões tem certeza de que a ex-BBB não vai sair e é possível que eles 'surtem' com um desfecho diferente do que esperam.

Chico recorda que semana anterior ele já estava defendendo a saída de Sacha Bali para que o grupão rompesse a aliança logo. "Foi bom ele ficar porque deu tempo desse grupo se mostrar mais intragável, eles não tem nada em comum e o público não gosta deles. Ao sair a Larissa, todas as certezas vão ruir."