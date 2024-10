Morte de John Amos foi divulgada com atraso a pedido dele, diz agente

Belinda, então, esclareceu que atrasou o anúncio da morte de John a pedido do próprio. "Foi o John quem solicitou o atraso no anúncio de sua morte para Shannon e o resto do mundo. Isso não foi uma fraude de John, K.C. [filho do ator] ou minha", explicou a agente, em nota enviada à revista People.

Segundo ela, o ator temia que Shannon transformasse seu falecimento em um espetáculo público. "Na época, John estava preocupado que Shannon pudesse transformar sua morte e seu enterro em um circo, como ela havia feito com outros aspectos de sua vida."

A agente ressaltou ainda a relação paternal que construiu com o cliente famoso ao longo dos anos. "Representei John Amos por mais de 30 anos, como agente e relações públicas. Ao longo dos anos, nos aproximamos um do outro a ponto de termos um relacionamento familiar. Nos últimos anos, ele frequentemente se referia a mim como sua 'filha', e era como um pai para mim. Lamento profundamente sua morte."