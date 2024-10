Yas: Apostas online têm legião de famosos apoiadores com discurso desonesto

Não é só Gusttavo Lima! As casas de apostas online contam com uma legião de celebridades que as divulgam, sem considerar a realidade de seus públicos.

Luana Piovani chegou a cobrar alguns famosos sobre a irresponsabilidade de divulgar essas casas — marcando personalidades como Ludmilla, Seu Jorge, Pedro Scooby e Vini Jr. Nenhum dos perfis comentou as cobranças da atriz.

Yas Fiorelo disse, durante o Splash Show desta quarta-feira (2), que o assunto é "sério", mas que hoje em dia é difícil não ver um famoso envolvido com esse tipo de polêmica. Ela e Leão Lobo citaram os nomes de Michel Teló, Galvão Bueno, Betty Faria, Carlinhos Brown e Beto Jamaica como alguns dos "embaixadores".