Gusttavo Lima aparece com os filhos nos EUA após investigação

Andressa Suita, 36, mostrou Gusttavo Lima, 35, curtindo momentos ao lado dos filhos nos Estados Unidos.

O que aconteceu

A influenciadora publicou uma foto do cantor cozinhando com Gabriel, 7, e Samuel, 6. "Gemada ou lambedor? Memória afetiva do pai passada para os filhos", escreveu ela nos stories do Instagram nesta terça-feira (1º).

A foto da família foi tirada enquanto o casal está nos Estados Unidos. Gusttavo retornou ao exterior com a mulher e os filhos no último domingo (29), depois de uma breve passagem no Brasil para dois shows no Pará.