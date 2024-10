Paulo Vieira relata susto com incêndio no Copan: 'É no meu bloco'

Paulo Vieira, 31, desabafou sobre o susto que viveu nesta quinta-feira (3) após o incêndio no Edifício Copan. O humorista é morador do emblemático prédio no Centro de São Paulo.

O que aconteceu

Paulo, que está no Rio de Janeiro, relatou sua surpresa com o ocorrido. "Ontem meu programa bomba de audiência, hoje minha casa pega fogo. Olha, sinceramente!", escreveu ele no Bluesky.

O humorista contou que seu apartamento fica acima da região atingida pelo fogo. "O incêndio é no meu bloco, abaixo do meu", afirmou.