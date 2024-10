Após assumir herança, Artur humilha Ariosto em 'No Rancho Fundo'

No capítulo de sexta-feira (4), da novela "No Rancho Fundo" (Globo), Artur (Túlio Starling) irá assumir a mineradora e expulsar Ariosto (Eduardo Moscovis) do local.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

O que vai acontecer

Após ser demitido pelo próprio pai, o protagonista decide assumir a empresa que foi deixada para ele por Dona Manuela (Valdineia Soriano) em testamento. "Eu sou herdeiro de minha mãe e ela deixou a vontade dela registrada em testamento!", diz ele ao entrar no escritório. "Nunca soube de testamento nenhum. Esse papel deve ser falso!", responde o amante de Deodora (Debora Bloch).