Festa de Andressa Urach tem beijo, aliança de casal e termina em barraco

Juju teria jogado bebida durante o discurso de aniversário de Urach. Ela também teria quebrado itens da festa, e Andressa mandou a "amiga" ser retirada.

"Tira a barraqueira louca. Maluca. [...] Vamos continuar a festa… O que a gente faz? Sorri e segue em frente", disse a vice Miss Bumbum.

Antes da briga, Andressa Urach e Juju Ferrari estavam em clima de amizade Imagem: Eduardo Martins / Brazil News

Juju publicou fotos em frente a uma delegacia, e fez insinuações sobre o que teria acontecido. "Vou descansar e pensar sobre esse circo que armaram para mim".

Beijo e aliança

Além do barraco, Andressa também trocou beijos com Rosana Campos, vencedora do primeiro Miss Bumbum.