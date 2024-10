Larissa Tomásia é a segunda eliminada de A Fazenda 16 com 26,40% dos votos

Larissa Tomásia foi a segunda eliminada de A Fazenda 16 (Record). Ele recebeu 26,40% dos votos. No reality show, é eliminado o peão que recebe menos votos para ficar.

O que aconteceu

Juninho Bill, primeiro a ser salvo, e Fernando Presto seguem no jogo. As porcentagens não foram reveladas.

Antes do anúncio, Galisteu discursou para os três peões na roça. "Amores, dizem que a emoção mais antiga e mais forte da humanidade é o medo. E o mais forte é o medo do desconhecido. Só quem tá aqui sabe o quanto a Fazenda pode ser estranha e assustadora. Quando esse medo vem, ou você para tudo ou vai com medo mesmo."