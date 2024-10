Juninho é o primeiro peão salvo na segunda roça de A Fazenda 16

Juninho Bill foi o primeiro peão salvo na segunda roça de A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Antes do anúncio, Galisteu discursou para os três peões na roça. "Amores, dizem que a emoção mais antiga e mais forte da humanidade é o medo. E o mais forte é o medo do desconhecido. Só quem tá aqui sabe o quanto a Fazenda pode ser estranha e assustadora. Quando esse medo vem, ou você para tudo ou vai com medo mesmo."

"Larissa, você enfrenta o desconhecido do seu jeito bruto, mas com carinho. Você nunca chora diante dos adversários, mas desaba depois da briga. Com medo ou não, você encara o rojão. Vai sempre pro tudo ou nada", disse.