Raquel diz que peões tem medo de seu irmão, Davi: 'Ele tá no jogo'

Em uma conversa na academia com Camila Moura, Raquel Brito disse que apoio de Davi Brito, vencedor do BBB 24, a protege no jogo e assusta rivais.

O que aconteceu

Raquel se questiona o porquê não é escolhida em dinâmicas de apontamento da casa. "Por que o povo aqui nunca me aponta? Sou amiga de todo mundo?", diz e Camila responde que é por que os peões tem medo de Davi.

"[Ele] é peça fundamental aqui dentro. Querendo ou não ele tá no jogo", continua Raquel. "Medo dele e da torcida dele. Você vê que ontem no apontamento, eu fui uma das única que ninguém botou. De todo mundo aqui, eu só tenho 184 mil seguidores, sou minoria. Só que o pessoal não me bota com medo de lá fora!"