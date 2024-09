Luciana Vendramini foi paquita? Veja versões da atriz e das ex-assistentes

Luciana Vendramini para a Playboy em 1987 Imagem: Reprodução

Em 2020, Andrea Sorvetão e Louise Wischermann contaram que elas ficaram irritadas com a capa da Playboy protagonizada por Vendramini. "Ela fez teste para paquita, chegou a fazer um show com a gente para ser testada também. Nós ficamos muito irritadas com essa história. Não sei se era um sonho que ela não realizou, mas ela poderia ter feito sem o uniforme", disse Andrea Sorvetão, durante uma live no Instagram.

Louise Wischermann afirmou que o ensaio provocou dor de cabeça. "Quando a revista saiu, muitos parentes meus que moravam em Pernambuco, sendo a terra da minha mãe, ligaram para me criticar, que eu não precisava ter posado nua. Eles estavam achando que era eu na capa. Foi uma confusão".

'Pra Sempre Paquitas'

Ex-paquitas se reencontraram em documentário Imagem: Reprodução: Instagram

A estreia do documentário reacendeu o debate. Em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo, Andréa Veiga reclamou do comportamento de Vendramini.