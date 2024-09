Deolane perderá registro na OAB após prisão? O que diz o código de ética

Deolane Bezerra, 36, está presa preventivamente na CPFB (Colônia Penal Feminina de Buíque), a 280 km do Recife. De acordo com investigação da Polícia Civil, a influenciadora digital teria aberto uma casa de apostas para lavar dinheiro de jogos ilegais. O caso ainda não foi julgado pela Justiça.

Advogada, no entanto, pode perder o direito de exercer a profissão caso seja condenada? Sim, mas, antes, a famosa teria de passar por um processo disciplinar no Tribunal de Ética e Disciplina da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil). É o que explica o advogado Sérgio Bessa, especialista em direito penal da Peixoto & Cury Advogados, consultado por Splash.