'Mini Glória Maria' agora estuda jornalismo: 'Quero trabalhar na televisão'

Depois daquele encontro com a jornalista em 2017, Mirella conseguiu bolsas de estudo e concluiu o ensino médio em uma escola particular. "Muitas vezes eu brinco que não sei quem seria a Mirella Archangelo sem ter conhecido Glória Maria. Não imagino como teria sido a minha trajetória [...] Ela me mostrou que eu poderia, sim, conseguir entrar na faculdade e seguir essa carreira, e também me mostrou o lado bom de ser jornalista, que é dar voz para as pessoas que muitas vezes não são ouvidas."

No início deste ano, a estudante virou notícia ao obter nota 960 na redação do Enem, cujo tema foi "Desafios para a valorização da herança africana no Brasil". Seguida por 104 mil pessoas no Instagram, Mirella também é ativista, e elogiou o tema. "Tem muitas pessoas que estão engajadas na luta antirracista, [mas] ainda assim não é uma reflexão ao nível nacional."

A luta antirracista é de todos e de todas [...] Achei um tema muito pertinente de ser cobrado em uma prova de vestibular, até porque a maioria dos jovens que estão fazendo o Enem são pessoas de escolas públicas, e o principal público das escolas públicas são os jovens negros.

Mirella conseguiu uma bolsa para cursar jornalismo da Unaerp, faculdade particular de Ribeirão Preto. A instituição ofereceu um trabalho para a estudante, que conquistou a bolsa.

Mirella Archangelo e Glória Maria em 2017 Imagem: Reprodução/Instagram/@mirella_archangellomj

Sonho se concretizando

Estar na faculdade de jornalismo é a realização de um sonho para Mirella. "Muitas vezes eu preciso parar alguns minutos e refletir que eu estou já na faculdade, estou fazendo jornalismo, porque a minha ficha ainda não caiu."