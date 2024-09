Com exposição de gravidez, Bia Miranda e Gato Preto criam o 'Chá Concepção'

Bia Miranda e seu ex-namorado, Gato Preto, deram um "show de exposição" neste fim de semana.

O casal anunciou o término, novas relações românticas e até a gravidez em um pequeno intervalo de horas. "Que nível. Fica a vida particular inteira exposta nas redes sociais. Por que não resolvem essas coisas no particular?", questiona Leão Lobo.

Yas Fiorelo afirma que a ex-Fazenda foi rápida para anunciar a gravidez que atualmente tem entre uma e três semanas. "Mona, pera aí", afirmou. "Na minha concepção, espera fazer três meses para contar. Até os três meses, muita coisa pode acontecer".