Namorado de Bia Miranda termina com ela e posta foto com mulher em motel

Todo mundo estava tentando entender porque ele estava p*to. E ele falou pra minha amiga: 'pergunta pra Bia que ela sabe'. E eu não sei até agora. O motivo eu não sei até agora, só sei que ele falou pra todo mundo que eu sabia o motivo e que ia embora. Ele foi e me deixou lá.

Bia, que está em São Paulo, ainda pediu para o ex devolver seu RG, que acabou ficando no carro do influenciador. Ela está hospedada em um hotel e pretende viajar de volta ao Rio, aonde mora.

A influenciadora defendeu que Samuel sempre foi "maneiro" com ela e que se surpreendeu com a confusão. "Na internet o pessoal falava de coisas que ele não era comigo, só que ele tem personalidades e agora eu conheço essa personalidade dele, que é surtar do nada."

A confusão acabou sobrando inclusive para o DJ Buarque, pai do filho de Bia Miranda. O artista, de 34 anos, falou para os seguidores irem até uma página de fofoca para acompanhar a confusão e acabou alvo de acusações de Gato Preto.

Samuel afirmou que o pai de Kaleb pede dinheiro para a ex-namorada, com quem se relacionou por mais de 1 ano. "Os meus carros são quitados, não foi uma mulher que me deu, você todo dia cobrava a Bia. Alimento, cachorro, segurança, você nem pagou sua empregada."

Em resposta, Buarque fez várias acusações graves contra o influenciador e pediu que ele respeite as mulheres com quem se relaciona. "Se você também não sabe, antes de qualquer coisa, eu tenho cinco imóveis próprios, o funk me deu o que eu tenho hoje, já você...não sei e também não me compete. Agora, respeitar mulher, eu sempre respeitei. Mandei mensagem pra Bia agora simplesmente porque ela é mãe do meu filho, independentemente do meu relacionamento que é zero com ela."