Valeu mesmo pagar uma fortuna para ver um Eric Clapton 'exclusivo' em SP?

Ainda assim, a força do blues e dos hits estão fincados em Clapton, que versa suas diferentes fases da carreira para montar o setlist. Covers de seus ídolos do blues, o crunch britânico do Cream e a fase mais pop do Derek and the Dominos não são esquecidos, incrementando ainda um trecho acústico sensível sobre mais uma faceta do músico.

Destaque para uma versão longa e elegante de "Got to Get Better in a Little While" e a fúria de "Old Love", com um solo melhor do que a gravação original e que apresenta a qualidade da banda que acompanha Clapton em turnê, de teclados à guitarra base, baixo, bateria e backing vocals.

E aí, valeu a pena?

A resposta para a pergunta vai de cada um. Quem não se importou em pagar tão caro viu um show fantástico e que dificilmente se repetirá em uma futura turnê de Clapton no Brasil — se é que um dia acontecerá novamente. Por outro lado, a elitização da música deve ser lamentada nesta época tão tecnológica na qual vivemos.

Com pouco mais de R$ 20 por mês você consegue acessar a milhões de músicas no seu app favorito, expandindo o conhecimento e a cultura, descobrindo artistas novos, gêneros musicais escondidos e talentos que nas décadas anteriores talvez ficassem escondidos fora das grandes gravadoras e mainstream.