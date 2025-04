Globo escolhe ex-BBB Delma para divulgar show de Lady Gaga em Copacabana

Lady Gaga subirá ao palco por volta das 21h30 do sábado. O show da artista será transmitido pela Globo, Multishow e Globoplay.

Prefeitura do Rio de Janeiro espera cerca de 1,5 milhão de pessoas para show de Lady Gaga em Copacabana. Mais de 500 mil são turistas que vêm de outros estados e países — muitos, porém, têm enfrentado dificuldades com as reservas de hospedagens com preços abusivos e cancelamentos inesperados.

Gaga já está no Rio. A artista chegou à cidade na madrugada de hoje e foi direto para o Copacabana Palace, onde está hospedada. Dezenas de fãs já lotam a entrada do hotel, na esperança de ver a cantora — um fã, inclusive, foi usando uma fralda para não precisar sair do local.