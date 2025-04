Fã usa fralda enquanto espera Lady Gaga na porta de hotel no Rio; veja

O fã, que não teve a identidade revelada, explicou que levou mais de uma fralda para a necessidade de fazer troca. "Troquei ontem, essa fralda está limpinha, novinha, nem precisei usar ainda, graças a Deus. Estou controlando até a água".

Prefeitura do Rio de Janeiro espera cerca de 1,5 milhão de pessoas para show de Lady Gaga em Copacabana. Mais de 500 mil são turistas que vêm de outros estados e países — muitos, porém, têm enfrentado dificuldades com as reservas de hospedagens com preços abusivos e cancelamentos inesperados.

Lady Gaga subirá ao palco por volta das 21h30 do sábado. O show da artista será transmitido pela Globo, Multishow e Globoplay.