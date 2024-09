MC Ryan se manifesta após fotos de agressão à namorada: 'Estou arrependido'

Eu vou dar a volta por cima. Eu não sou uma pessoa ruim, eu não sou uma pessoa má. MC Ryan SP

Assim como Giovanna, ele afirmou que a casa estava sendo filmada por uma pessoa mal-intencionada, mas não entrou em detalhes. "Eu estava sendo vigiado há 5, 6 meses da minha vida. Essa pessoa tem vídeos de eu me trocando, minha mulher se trocando, vendo o íntimo da minha vida e da minha família. Não vamos falar desse caso agora, mas futuramente talvez essa pessoa tente me envergonhar vazando alguma foto minha íntima, porque estava me acompanhando durante meses na minha casa. Não sei se estava querendo me roubar ou algo do tipo."

Ele ainda disse que a agressão aconteceu há 5 meses por causa de "erros" dele. "Eu fui um cara sem noção. Que essa tempestade sirva de aprendizado, não só pra mim, mas pra quem me acompanha e tá passando por momentos como o meu e da minha esposa. [...] Eu errei e daqui pra frente vou ser uma pessoa melhor.

O que aconteceu

Fotos de MC Ryan agredindo Giovanna em um closet foram divulgadas na última sexta-feira (27). Nas imagens capturadas por uma câmera segurança, ele aparece supostamente dando um chute e depois tentando arremessar uma mala na namorada.