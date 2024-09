Namorada defende MC Ryan após foto de suposta agressão: 'Perdeu a cabeça'

Ela ainda defendeu que Ryan é "imaturo" e que as fotos retratam uma situação que aconteceu uma única vez. "Eu não sou coitada, a gente realmente brigou. Então, quer dizer que ele não pode errar uma vez, que aí vem um cão infeliz e faz esse inferno todo? Quando a gente vai ter nossa vida em paz?", reclamou.

Nas fotos, Ryan parece chutar Giovanna e ameaçar jogar uma mala de viagem nela. As imagens foram divulgadas pelo Portal Leo Dias.

Ao portal, o funkeiro disse que "sabe que errou" e que as imagens acabarão com sua carreira. Ryan e Giovanna têm uma filha, nascida em dezembro do ano passado.

Após a divulgação das fotos, a assessoria de imprensa de Ryan deixou de atender o funkeiro, que também teve um show cancelado. A Caldi Comunicação afirmou que não faz mais a assessoria do músico. Além disso, o festival Maringá Folia cancelou uma apresentação de Ryan que estava programada para este sábado (28).

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 180 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.