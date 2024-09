Juliana Baroni diz se era verdade que paquitas batiam e beliscavam crianças

No podcast, a atriz também contou que o namoro entre paquitos e paquitas era proibido. "Não podia, mas rolou. A Bianca Rinaldi namorou o Marcelo Faustini e a Letícia Spiller namorou o Cláudio Heinrich. Mas só que era escondido. A Marlene sabia, mas fingia que não sabia".

Juliana Baroni contou que, naquele período, ela era a mais nova do grupo e ficava vigiando enquanto os casais saiam para "se pegar" nos corredores dos hotéis. "Eu dividia quarto com a Letícia e com a Bianca no começo. Então, às vezes, quarto de hotel, eles iam namorar na escada, e eu ficava vigiando para ver se vinha alguém, para fiscalizar no corredor. Era um desespero total, passava nervoso."