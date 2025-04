Val Marchiori detona Urach por gravar pornô na frente do filho: 'Aberração'

Andressa Urach surpreendeu os fãs ao revelar que é seu filho, Arthur, o responsável pela produção de seus vídeos eróticos. A produtora de conteúdo adulto faz gravações explícitas para comercializar em sites como Privacy.

Arthur chegou a se afastar temporariamente das produções de sua mãe, mas depois retomou o posto. No ano passado, ele também criou um perfil adulto no Privacy. Andressa Urach, vale destacar, já negou veementemente qualquer relação íntima com Arthur e disse que a participação do filho em seus vídeos é apenas nos bastidores e de forma profissional.