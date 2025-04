Irmã de Gabigol mostra resultado de procedimento no bumbum: 'Empinado'

Dhiovanna Barbosa, 22, mostrou nas redes sociais o resultado de um procedimento estético que realizou no bumbum.

O que aconteceu

A irmã de Gabigol expressou seu orgulho diante da mudança física. "Já posso dar um novo CPF para esse bumbum empinado aqui, né? Conseguimos aumentar, além do meu bumbum, também ainda mais minha autoestima!", festejou ela no Instagram, ao publicar um vídeo com os bastidores da intervenção.

Dhiovanna enfatizou que não se faz de rogada quando o assunto é melhorar a própria aparência. "Vocês sabem que comigo não tem essa. Tudo o que for para me deixar mais linda, eu encaro!"