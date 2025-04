Após polêmicas, Davi Brito promete mudança radical: 'Vão ver um novo Davi'

Davi Brito, 22, afirmou para os seguidores que mudaria sua postura após as últimas polêmicas que envolveram seu nome.

O que aconteceu

Em um vídeo publicado nos Stories do Instagram, o campeão do BBB 24 garantiu que mudará sua forma de agir publicamente. "A partir de hoje, vocês vão ver um novo Davi aqui com vocês", afirmou.

O ex-BBB revelou que uma conversa com sua equipe fez com que ele enxergasse de uma outra forma sua postura. "Ontem eu estava batendo um papo sério com minha assessoria, papo de virada de chave. Vocês vão ver um novo Davi. Até o jeito de eu falar e me comportar na internet...", prometeu.