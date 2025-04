Solange Gomes diz ser 'fogosa' no sexo, mas 'conservadora' no dia a dia

Solange Gomes, 50, descreveu a si mesma como uma mulher que é "fogosa" no sexo, mas "conservadora" no dia a dia.

O que aconteceu

A ex-modelo explicou que as pessoas têm uma imagem dela como musa da Banheira do Gugu, quando, na verdade, ela é "careta". "As pessoas meio que se decepcionam comigo porque acham que sou aquela mulher dos anos 1990... Eu sou fogosa, mas no dia a dia eu sou muito careta, menos na hora do 'vamos ver', mas no dia a dia sou muito conservadora", declarou durante participação no podcast Hello Val, de Val Marchiori.

A famosa também afirmou que não tem "fantasias sexuais" e que prefere surpreender o parceiro no sexo. "Não gosto de falar muito porque quando você não fala como é na cama, fica uma curiosidade no ato... Tem mulher que escracha muito e eu acho feio".