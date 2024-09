Peoas dizem que Sacha é 'do mal' e apostam em eliminação: 'Combina com ele'

Babi e Fernanda voltaram a falar sobre a possibilidade de Sacha Bali ser eliminado nesta quinta-feira (26) em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Em conversa na academia, Babi disse torcer pela eliminação de Sacha, que está na roça com Vivi e Zé Love. "Combina com ele sair na primeira roça, ele é do mal", disse.

Fernanda concordou.