Suspeitando gravidez, Raquel faz povo torcer por chá revelação na Fazenda

Chico então, questiona que se Raquel estiver realmente grávida, ela poderia continuar no jogo e como equipe do reality rural lidaria com isso. "Acho que a produção convidaria ela a se retirar do jogo, para ter todos os cuidados", responde Bárbara.

"Se ela continuasse, seria legal daqui um mês fazer uma festa de chá revelação, por exemplo. Acho que seria inédito no mundo um chá revelação dentro de A Fazenda", argumenta Chico.

Para Bárbara, por mais que fosse garantia de entretenimento, ter uma grávida no programa desequilibra a dinâmica do jogo, podendo torná-la "café com leite". "Quem vai indicar uma grávida, ela não poderia competir de igual para igual em uma prova, ia ter acompanhamento médico, ia acusar de informação, e fora o emocional."

Espero que aproveitem a situação para fazer o episódio repercutir bastante. Claro dá para conversar com ela na dispensa, para saber se querem que ela mostre o resultado.

