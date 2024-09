Nego do Borel agride filho de Otávio Mesquita em 'encarada' pré-luta; vídeo

Antes de soco no palco, Nego do Borel tentou agredir Luiz Otávio durante coletiva de imprensa. Seguranças e outros influenciadores, entre eles Thomaz Costa e MC Livinho, impediram a briga.

Luiz Otávio desafiou Nego do Borel para luta. Cantor levou tapa do filho do apresentador durante uma briga em uma bar na capital paulista. Desde então, ambos trocam provocações nas redes sociais.

Fight Music Show acontece no dia 12 de outubro em São Paulo. Lucas Penteado, MC Livinho, Thomaz Costa, Lucas Viana e outros influenciadores também lutarão durante o evento.