Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso depõem em tribunal de Portugal

Giovanna Ewbank revelou que seus filhos, Titi e Bless, têm medo de retornarem para Portugal após terem sido alvo de ataques racistas de uma mulher portuguesa em 2022.

O que aconteceu

Ewbank depôs nesta quinta-feira (26) no Tribunal de Almada, em Portugal. A apresentadora é testemunha-chave do julgamento de Adélia Barros, acusada de racismo contra seus filhos do casamento com Bruno Gagliasso.

Ao tribunal, a apresentadora explicou que, após o episódio de violência, seus filhos ficaram assustados e precisaram de terapia. "[Eles] têm muito medo de voltar [para Portugal]. Acredito que com a terapia vai conseguir melhorar", explicou a famosa em seu depoimento, conforme repercutido pelo jornal português O Publico.