1ª roça: Sacha, Vivi e Zé Love pedem votos para ficar em A Fazenda 16

Após a vitória de Flor na segunda Prova do Fazendeiro, a 1ª roça de A Fazenda 16 (Record) foi formada oficialmente e Sacha, Vivi e Zé Love pediram votos para ficar.

O que aconteceu

Cada um dos três roceiros teve o mesmo tempo para pedir que o público vote para que eles fiquem.

Sacha: "Sou ator há 20 anos, muita gente me conhece pelos personagens que fiz. Tô aqui mostrando quem eu sou, vivendo intensamente, me divertindo muito, bolando estratégias de jogo, jogando sempre com muito respeito, muito amor, com senso de justiça. Por favor, votem muito para eu ficar. Se vocês permitirem que eu fique, vou tacar fogo nessa casa."