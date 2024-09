4 coisas que você precisa saber antes de ver 'Coringa: Delírio a Dois'

Falta pouco! "Coringa: Delírio a Dois", protagonizado por Joaquin Phoenix e Lady Gaga estreia no Brasil no dia 3 de outubro. Não sabe o que esperar? Veja tudo o que você precisa saber antes de entrar no cinema:

É um filme bem diferente do primeiro.

"Coringa" (2019) é marcado pela tensão constante. A obra apresenta todo o sofrimento na vida de Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) e faz o espectador se perguntar o tempo todo qual será a gota d'água para que ele se torne um dos vilões mais famosos do mundo.