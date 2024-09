Confira prévia do clipe de Lady Gaga para o filme 'Coringa: Delírio a Dois'

Foi divulgada nesta quarta-feira (25) uma prévia de "The Joker", música de Lady Gaga, 38, para o filme "Coringa: Delírio a Dois".

O que aconteceu

Gravado no Museu do Louvre, em Paris, o clipe da canção mostra Gaga desenhando um sorriso de coringa no rosto do quadro "Mona Lisa", de Leonardo DaVinci. "Há sempre um coringa - e o coringa sou eu", diz a letra do tema.

"The Joker" é uma releitura da canção homônima, que integra a trilha do musical "The Roar of the Greasepaint: The Smell of the Crowd". A faixa fará parte do álbum próximo de Gaga, "Harlequin", cuja setlist será composta majoritariamente por covers e regravações.