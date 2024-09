Zefa Leonel revela segredo sobre filha biológica de Tia Salete

Nos próximos capítulos de "No Rancho Fundo" (Globo), um dos grandes segredos da trama será revelado para Tia Salete (Mariana Lima), que descobre quem é sua filha biológica. Splash teve acesso com exclusividade a fotos do momento em que Zefa Leonel (Andrea Beltrão) revela a verdade para a irmã.

O que vai acontecer

O desenrolar da trama começa a partir do capítulo de sábado (28), quando Tia Salete escuta uma conversa de Seu Tico Leonel (Alexandre Nero) e sua esposa. A matriarca dos Leonel lamenta o fato de Margaridinha (Heloísa Honein) ter ido trabalhar no cabaré do próprio pai, Laércio Oliveira (Thardelly Lima).