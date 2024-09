Após pedir trégua, Artur tem momento fofo com Quinota em 'No Rancho Fundo'

No capítulo de quarta-feira (25), da novela "No Rancho Fundo" (Globo), Artur (Túlio Starling) e Quinota (Larissa Bocchino) terão um momento fofo após um tempo brigados.

O que vai acontecer

O filho de Ariosto (Eduardo Moscovis) procura a irmã de Zé Beltino (Igor Fortunato) para pedir uma trégua. "Eu não queria mais brigar com você, Quinota", confessa ele. "Nem eu com tu", responde a moça. "Tu acha que a gente pode fazer uma trégua? E falar não do que separa, mas do que nós dois temos em comum?", pergunta o protagonista. "Eu concordo", diz ela.