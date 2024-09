Yas: Rolê de P.Diddy com Bieber adolescente é no mínimo esquisito

No caso P. Diddy, tem chamado a atenção a relação de Justin Bieber com o rapper acusado por chantagem de menores, estupro, abuso e até tráfico humano.

Desde que as acusações vieram a público, internautas resgataram um vídeo antigo com Bieber e Diddy saindo juntos. Até o momento, o cantor de "Sorry" não se pronunciou sobre o caso.

Yas Fiorelo questiona a proximidade do jovem com o rapper acusado, e o fato de eles saírem juntos na época. "Justin tinha 16 anos nessa época e andava acompanhado de um maior de idade. Já acho muito esquisito, sem etarismo, um homem de 40 anos querer dar rolê com um menino de 16", diz.